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Дэнни Роуз
Дэнни Роуз
Завершил карьеру
2 июля 1990 (36)
#3 | Защитник
173 см | 67 кг
Англия | Ямайка
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Трансферы
Публикации
Роуз – о возможном возобновлении АПЛ: «Игроки что-то вроде подопытных кроликов или лабораторных крыс?»
2020.05.20 07:45
Часть игроков АПЛ может не вернуться к тренировкам
2020.05.12 21:24
Фото
«Ньюкасл» арендовал Роуза. У игрока конфликт с Моуринью
2020.01.30 22:06
2
Daily Mail: у Роуза конфликт с Моуринью из-за недостатка игровой практики
2020.01.21 11:52
3
The Times: «Тоттенхэм» хочет зимой продать Эриксена, Дайера, Ваньяму, Роуза и Орье
2019.10.08 17:33
3
«Зенит» летом отказался от покупки защитника «Тоттенхэма» Роуза
2019.09.03 22:59
2
Football Italia: «Ювентус» лидирует в гонке за Роузом
2019.07.21 11:35
2
Роуз попросил «Барселону» о трансфере, но получил отказ
2019.07.19 19:58
4
«Тоттенхэм» хочет получить 20 миллионов с продажи Роуза. Защитник может перейти в «ПСЖ»
2019.07.18 19:22
4
«Тоттенхэм» подтвердил, что Роуз, Н'Куду и Янссен покинут клуб
2019.07.18 07:48
1
Александер-Арнольд, Санчо и Кейн – в заявке сборной Англии на полуфинал Лиги наций
2019.05.27 23:09
Видео
Роуз: «Надеюсь, Гуллит съест свои слова про «Тоттенхэм»
2019.05.10 09:52
3
Роуз: «Карьера тренера – трата времени. Темнокожим не предоставляют шанса»
2019.04.27 12:48
14
19-20 апреля игроки АПЛ бойкотируют соцсети в рамках борьбы с расизмом
2019.04.18 21:07
4
Президент ФИФА Инфантино: «Расизму нужно положить конец»
2019.04.14 07:39
3
Роуз: «За расизм штрафы меньше, чем я трачу за один вечер в клубе»
2019.04.05 09:54
13
Чеферин – о расистах: «Нормальные люди надерут задницы идиотам»
2019.04.03 06:37
6
Англия пожалуется УЕФА на черногорских болельщиков за проявление расизма
2019.03.26 10:18
5
Всего один игрок из топ-6 команд АПЛ вошел в сборную 24-го тура по версии Whoscored
2019.01.31 16:55
2
«ПСЖ» и «Шальке» заинтересованы в защитнике «Тоттенхэма» Роузе
2018.08.24 11:25
Роуз, Дембеле и Алдервейрелд могут уйти из «Тоттенхэма». Клуб рассмотрит предложения по игрокам
2018.08.02 19:12
«ПСЖ» следит за защитником «Тоттенхэма» Роузом
2018.07.17 08:16
Саутгейт – о расизме: «Никто не может сказать, что произойдет в России»
2018.06.07 11:20
9
Роуз: «Россия непонятно как получила чемпионат мира, и мы с этим должны смириться»
2018.06.06 20:27
75
Роуз не повезет на ЧМ-2018 семью из-за расизма в России
2018.06.06 19:08
10
Роуз может перейти в «Эвертон». Игроком также интересуется «МЮ»
2018.05.27 14:41
Моуринью определился с трансферными приоритетами
2018.05.21 10:19
2
«Тоттенхэм» летом избавится от пяти игроков
2018.05.15 09:17
1
«Тоттенхэм» готов продать лучших игроков за 170 миллионов, чтобы сохранить Покеттино
2018.04.27 10:41
16
«Тоттенхэм» просит у «МЮ» за Роуза 40 миллионов и Шоу
2018.04.25 08:05
1
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