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    Президент ФИФА Инфантино: «Расизму нужно положить конец»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино сделал заявление касательно участившихся в последнее время случаев проявления расизма во время футбольных матчей.

    «В последние дни было очень печально наблюдать за рядом расистских инцидентов в футболе, это неприемлемо. Расизму нет места в футболе и обществе. ФИФА поддерживает Принса-Дезира Жуано, Калиду Кулибали, Рахима Стерлинга, Дэнни Роуза и всех игроков, тренеров, болельщиков или участников матча, кто страдает от расизма на самом высоком профессиональном уровне или на школьной площадке. Расизму нужно положить конец.

    Мы представили так называемую «трехэтапную процедуру» на турнирах под нашей эгидой – механизм, позволяющий судьям даже прекращать матч в случае дискриминационных инцидентов. ФИФА призывает все ассоциации, лиги, клубы и дисциплинарные органы принять такую ​​же процедуру, а также подход с нулевой терпимостью к случаям проявления расизма в футболе, и применить жесткие санкции за любое подобное поведение.

    Мы будем и дальше оставаться в авангарде борьбы с расизмом и гарантируем всем нашим ассоциациям, что они могут рассчитывать на нашу полную поддержку в решении этой проблемы. Мы без колебаний сделаем все от нас зависящее, чтобы искоренить расизм и другие формы дискриминации из футбола на любом уровне и в любой точке мира», – сказал Инфантино.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Сегодня, 07:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3005

      Агасфер 1 час назад

      Отличное дополнение к ВАРеву,чтобы нахрен убить этот бывший вид спорта! Своего цветного долбофанаты обожают,а чужого-унижают,чтобы отвести душу и вывести его из равновесия.А скоро будут кричать(учитывая растущее численное большинство) :Белые,вон из нашей Франции(Италии,Германии)!

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