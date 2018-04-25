«Тоттенхэм» просит у «МЮ» за Роуза 40 миллионов и Шоу

Руководство «Тоттенхэма» готово расстаться со своим защитником Дэнни Роузом ближайшим летом. Известно, что в его услугах проявляет серьезную заинтересованность «Манчестер Юнайтед».

«Шпоры» могут отпустить Роуза в «МЮ», если получат взамен 40 миллионов фунтов стерлингов, а также защитника манкунианцев Люка Шоу.

Текущий сезон нельзя назвать удачным для 28-летнего футболиста «Тоттенхэма», так как он провел очень много времени в лазарете, страдая от травм. Но это не смущает «МЮ», который готов побороться за его трансфер.