Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Тоттенхэм» просит у «МЮ» за Роуза 40 миллионов и Шоу

    Руководство «Тоттенхэма» готово расстаться со своим защитником Дэнни Роузом ближайшим летом. Известно, что в его услугах проявляет серьезную заинтересованность «Манчестер Юнайтед».

    «Шпоры» могут отпустить Роуза в «МЮ», если получат взамен 40 миллионов фунтов стерлингов, а также защитника манкунианцев Люка Шоу.

    Текущий сезон нельзя назвать удачным для 28-летнего футболиста «Тоттенхэма», так как он провел очень много времени в лазарете, страдая от травм. Но это не смущает «МЮ», который готов побороться за его трансфер.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2018 08:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2018, 09:35

      да было время когда в шпорах были два крайка Роуз и Уокер походу больше нет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11