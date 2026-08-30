Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о домашней победе над «Ипсвичем» (5:2) в матче 2-го тура АПЛ.
«Приятно так побеждать. Я говорил об этом после матча на прошлой неделе: мы были сильно разочарованы, и нам было больно всю неделю, но мы справились – обдумали, пережили, в итоге не стали слишком зацикливаться.
После непростой недели я очень доволен реакцией на то, что мы проигрывали 0:1. Неудачи будут, важно то, как ты с ними справляешься. А потом свою роль играет мастерство – и день получается хорошим.
Мы вернулись в игру, взяли ее под контроль, а второй тайм был особенно хорош. От второго тайма я в восторге, много положительного», – сказал Кэррик.
- Хет-трик у «МЮ» оформил Бруну Фернандеш, заабиший голы на 40-й, 61-й (с пенальти) и 68-й минутах. Также у манкунианцев отличился Брайан Мбемо на 82-й. Игрок «Ипсвича» Джейкоб Гривз забил автогол на 56-й минуте. Мячи у гостей в ворота «МЮ» отправили Лейф Дэвис на 29-й и Чуба Акпом на 90+1-й.
- «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в сезоне. В 1-м туре манкунианцы уступил в гостях «Халлу» (0:2).
Источник: NBC Sports