Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о домашней победе над «Ипсвичем» (5:2) в матче 2-го тура АПЛ.

«Приятно так побеждать. Я говорил об этом после матча на прошлой неделе: мы были сильно разочарованы, и нам было больно всю неделю, но мы справились – обдумали, пережили, в итоге не стали слишком зацикливаться.

После непростой недели я очень доволен реакцией на то, что мы проигрывали 0:1. Неудачи будут, важно то, как ты с ними справляешься. А потом свою роль играет мастерство – и день получается хорошим.

Мы вернулись в игру, взяли ее под контроль, а второй тайм был особенно хорош. От второго тайма я в восторге, много положительного», – сказал Кэррик.