«Барселона» покупает форварда «Арсенала»

«Барселона» договорилась с «Арсеналом» о переходе нападающего Габриэла Жезуса, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Медицинское обследование футболиста запланировано на понедельник. «Арсенал» получит за игрока 10 миллионов евро плюс бонусы – речь идет о полноценном трансфере.

Габриэл Жезус отправится на медосмотр с разрешения «Арсенала».