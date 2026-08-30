«Барселона» покупает форварда «Арсенала»

«Барселона» договорилась с «Арсеналом» о переходе нападающего Габриэла Жезуса, сообщил журналист Фабрицио Романо.
Медицинское обследование футболиста запланировано на понедельник. «Арсенал» получит за игрока 10 миллионов евро плюс бонусы – речь идет о полноценном трансфере.
Габриэл Жезус отправится на медосмотр с разрешения «Арсенала».
- 29-летний игрок стоит 17 миллионов евро.
- Жезуса купили у «Манчестер Сити» летом 2022 года за 52 миллиона евро.
- На счету игрока 64 матча и 19 голов за Бразилию.
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в Х