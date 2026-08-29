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34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне

29 августа, 11:17
1

Стало известно о смерти Кассиуса Ньютона – он погиб во время похода в пустыне Вади-Накаб возле Дубая.

Воспитанника «Челси» не стало в 34 года – клуб выразил соболезнования.

По информации BBC, Ньютон и его 33-летний друг Аран Мартинсон отправились в поход 18 июля.

Их тела были найдены спасателями в нескольких километрах от автомобиля.

Ньютон и Мартинсон перенесли в пустыне остановку сердца и дыхания, перегрев организма и отказ органов из-за воздействия экстремальной жары (до 50 градусов по Цельсию).

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Источник: твиттер «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси
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Ужас. С солнцем шутки плохи.
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