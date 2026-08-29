АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»

«Ливерпуль» не смог победить в обоих турах нового сезона английской Премьер-лиги.
Сегодня команда Андони Ираолы дома сыграла вничью с «Ноттингем Форест» – 2:2.
Мерсисайдцы дважды уступали в счете, но сумели избежать поражения.
«Ливерпуль» с двумя очками расположился на 10-м месте в таблице АПЛ.
Англия. Премьер-лига. 2 тур
Ливерпуль - Ноттингем Форест - 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Ндой, 24; 1:1 - А. Исак, 60; 1:2 - М. Гиббс-Уайт, 70 (с пенальти); 2:2 - В. Муньос, 82.
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Ливерпуль
Ноттингем Форест
Жереми Фримпонг
0%
Вирджил ван Дейк
0%
Милош Керкез
0%
Доминик Собослаи
0%
Алексис Мак Аллистер
0%
Коди Гакпо
0%
Флориан Вирц
0%
Виктор Муньос
0%
Александер Исак
0%
Алиссон
0%
Жереми Жаке
0%
Рио Нгумоха
0%
Трей Ньони
0%
Рональд Араухо
0%
Райан Гравенберх
0%
Константинос Цимикас
0%
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Матс Селс
0%
Игор Жезус
0%
Дан Ндой
0%
Морган Гиббс-Уайт
0%
Неко Уильямс
0%
Джеймс Макэйти
0%
Ксавер Шлагер
0%
Ола Эйна
0%
Мурильо
0%
Никола Миленкович
0%
Жаир Кунья
0%
Лайам Делап
0%
Лука Нец
0%
Каллум Хадсон-Одои
0%
Николас Домингес
0%
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Источник: «Бомбардир»