АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)

Голы: 1:0 - Р. Лавиа, 4; 2:0 - П. Нету, 14; 3:0 - Ж. Педро, 32; 3:1 - М. Ялкуйе, 35; 3:2 - Ж. Педро, 63 (в свои ворота); 4:2 - К. Палмер, 74; 4:3 - П. Гросс, 90+6.