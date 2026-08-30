АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)

«Челси» в результативном матче обыграл «Брайтон».
Игра второго тура АПЛ проходила на «Стэмфорд Бридж» и закончилась победой лондонцев со счетом 4:3.
Англия. Премьер-лига. 2 тур
Челси - Брайтон - 4:3 (3:1)
Голы: 1:0 - Р. Лавиа, 4; 2:0 - П. Нету, 14; 3:0 - Ж. Педро, 32; 3:1 - М. Ялкуйе, 35; 3:2 - Ж. Педро, 63 (в свои ворота); 4:2 - К. Палмер, 74; 4:3 - П. Гросс, 90+6.
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Челси
Брайтон
Уэсли Фофана
0%
Максанс Лакруа
0%
Педру Нету
0%
Мало Густо
0%
Ромео Лавиа
0%
Йоррел Хато
0%
Коул Палмер
0%
Морган Роджерс
0%
Жуан Педро
0%
Эмилиано Мартинес
0%
Леви Колуилл
0%
Мойзес Кайседо
0%
Валентин Барко
0%
Пеп Чаваррия
0%
Рис Джеймс
0%
Джош Ачампонг
0%
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Барт Вербрюгген
0%
Харалампос Костулас
0%
Максим Де Куйпер
0%
Малик Ялкуйе
0%
Диего Гомес
0%
Оливье Боскальи
0%
Паскаль Гросс
0%
Ферди Кадиоглу
0%
Льюис Данк
0%
Лука Вушкович
0%
Матс Виффер
0%
Ибрахим Осман
0%
Коштинья
0%
Дэвид Промис
0%
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Источник: «Бомбардир»