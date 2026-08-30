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  • АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне

АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне

30 августа, 20:28

«Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Ипсвич Таун» со счетом 5:2 в матче 2-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче открыли гости – отличился Лейф Дэвис на 29-й минуте. Бруну Фернандеш сравнял счет на 40-й.

Хозяева вышли вперед благодаря автоголу Джейкоба Гривза на 56-й минуте. Затем Фернандеш забил еще два мяча – на 61-й минуте с пенальти и на 68-й. Последний гол у «Манчестер Юнайтед» на счету Брайана Мбемо на 82-й. У «Ипсвича» еще один гол на 90+1-й минуте забил Чуба Акпом.

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в сезоне.

«Ипсвич» потерпел первое поражение в сезоне после того, как одержал по победе в АПЛ и Кубке лиги.

Англия. Премьер-лига. 2 тур
Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун - 5:2 (1:1)
Голы: 0:1 - Л. Дэвис, 29; 1:1 - Б. Фернандеш, 40; 2:1 - Д. Гривз, 56 (в свои ворота); 3:1 - Б. Фернандеш, 61 (с пенальти); 4:1 - Б. Фернандеш, 68; 5:1 - Б. Мбемо, 82; 5:2 - Ч. Акпом, 90+1.
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Манчестер Юнайтед
Ипсвич Таун
Сенне Ламменс
0%
Люк Шоу
0%
Гарри Магуайр
0%
Лисандро Мартинес
0%
Диогу Далот
0%
Юри Тилеманс
0%
Кобби Мэйну
0%
Бруну Фернандеш
0%
Маркус Рэшфорд
0%
Брайан Мбемо
0%
Матеус Кунья
0%
Нуссаир Мазрауи
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Лени Йоро
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Патрик Доргу
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Андрей Сантос
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Дара О'Ши
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Саша Лукич
0%
Марселино Нуньес
0%
Иссахаку Фатаву
0%
Хулио Энкисо
0%
Эмерсонн
0%
Дайзен Маэда
0%
Чуба Акпом
0%
Эсекьель Паласиос
0%
Дарнелл Ферлонг
0%
Абдул Уаттара
0%
Кейси МакАтир
0%
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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ипсвич Таун Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну
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