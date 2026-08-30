АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне

«Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Ипсвич Таун» со счетом 5:2 в матче 2-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче открыли гости – отличился Лейф Дэвис на 29-й минуте. Бруну Фернандеш сравнял счет на 40-й.

Хозяева вышли вперед благодаря автоголу Джейкоба Гривза на 56-й минуте. Затем Фернандеш забил еще два мяча – на 61-й минуте с пенальти и на 68-й. Последний гол у «Манчестер Юнайтед» на счету Брайана Мбемо на 82-й. У «Ипсвича» еще один гол на 90+1-й минуте забил Чуба Акпом.

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в сезоне.

«Ипсвич» потерпел первое поражение в сезоне после того, как одержал по победе в АПЛ и Кубке лиги.