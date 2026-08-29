«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер

«Астон Вилла» объявила о переходе нападающего Николаса Джексона из «Челси».
Клуб из Бирмингема заплатил за новичка 55,5 миллиона евро. Еще 20,5 миллиона прописаны в сделке в виде бонусов.
С учетом бонусной части это рекордный входящий трансфер для «Виллы». Ранее они тратили на нового футболиста максимум 60 миллионов.
- В 2023 году «Челси» забрал Джексона из «Вильярреала» за 37 млн евро.
- В составе лондонской команды форвард забил 30 голов и сделал 12 ассистов в 81 матче.
- Прошлый сезон он провел в платной аренде в «Баварии».
Источник: сайт «Астон Виллы»