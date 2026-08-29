«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер

«Астон Вилла» объявила о переходе нападающего Николаса Джексона из «Челси».

Клуб из Бирмингема заплатил за новичка 55,5 миллиона евро. Еще 20,5 миллиона прописаны в сделке в виде бонусов.

С учетом бонусной части это рекордный входящий трансфер для «Виллы». Ранее они тратили на нового футболиста максимум 60 миллионов.