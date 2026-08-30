Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо подвел итоги домашнего матча 2-го тура АПЛ с «Брайтоном» (4:3).

«Самое важное – это ощущение победы. Чтобы ты ею наслаждался.

Но в матче было очень много событий. У нас был отличный, просто отличный старт. Мы повели 3:0, играя очень хорошо. Были опасны. А потом мы недостаточно хорошо удерживали мяч. Мы начали в какой-то степени играть на результат, и контекст счета в какой-то мере стал следствием того, что происходило на поле.

Хорошо, что мы делаем все возможное, чтобы победить. Именно этого мы и хотим в итоге. Это процесс, и мы будем продолжать работать, продолжать учиться. Но ощущения прекрасные: две игры – две победы, и нужно продолжать в том же духе», – сказал Алонсо.