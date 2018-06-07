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    Саутгейт – о расизме: «Никто не может сказать, что произойдет в России»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал защитника команды Дэнни Роуза, который из-за боязни расизма отказался брать с собой в Россию на чемпионат мира свою семью.

    «В идеальном варианте при проявлении расизма мы ушли бы с поля, но в таком случае нас исключат из турнира. И это будет по правилам. Не думаю, что игроки решатся покинуть поле. Они много работали, чтобы попасть на чемпионат мира.

    Нам остается рассчитывать на то, что все будет хорошо, но у нас есть план на случай того, если это все же произойдет. Мы обсуждали это внутри команды. У нас есть официальный протокол, есть личная поддержка и команда поддержки.

    Роуз? Я не знал о его разговоре с отцом. Но он уже обсуждал эту тему с командой. Сейчас никто не может сказать, что произойдет в России. Но футболист уже решил, что с его семьей может что-то произойти, и это будет отвлекать его от футбола», – приводит слова Саутгейта ВВС.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии на групповом этапе встретится с командами Туниса, Панамы и Бельгии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2018 11:20
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 12:08

      Хотелось бы чесной и бескомпромисной борьбы без идиотских конфликтов. ЧМ должен быть праздником футбола.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 июня 2018, 14:20

      ССССЫКУНЫ...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 июня 2018, 12:32

      Вот головой и разумом понимаю, что лопочет этот идиот какую то хню.Но с другой стороны у нас на стадионе не было уханей ? Ни кто не кому бананов не предлагал ? А в Европе наши болелы не куролесили ?
      Вот отсюда и складывается отношение.Надо нам на этих чудиков не ругаться, а показать в реальности как умеет болеть наш народ.Без грязи.

      5
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      ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > Мары 7 июня 2018, 13:12

      Все правильно. но представь как у них это еще все преувеличивают...

      1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Вот оно чё Михалыч 7 июня 2018, 18:56

      А это как у англичан.У них пока за хулиганов не взялись, проблем было выше головы.А как взялись, проблемы пропали.
      И не кто не скажет, что те кто хулиганил на стадионе и те кто сейчас мирно болеет, граждане разных стран.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Вот оно чё Михалыч 7 июня 2018, 19:32

      ЧМ это показуха, если ты ещё не понял.А возьмутся или нет, это вопрос не ко мне.У нас целое созвездие идиотов которые отвечают за всё и в то же время ни за что.
      А Мары, это такое село в Рязанской губернии. Погугли, обнаружишь.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +74

      Денис М46 7 июня 2018, 12:32

      Реально, сколько стран будет участвовать с темнокожими игроками, а ноют только англичане. Сначала обещали устроить нам ад, а теперь чем ближе к делу, тем больше жим-жим.

      -1
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      Рейтинг: +11241

      alp 7 июня 2018, 12:28

      следует ожидать от бритов всяких провокаций.. жаль в морду им нельзя дать.. визгу будет через край

      -1
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      Рейтинг: +1289

      каа 7 июня 2018, 12:01

      Что то мне подсказывает, что англичане приготовили очередную провокацию...на случай неудачного выступления... уж больно знаком это барабанный стук...
      зачем им это?! ... не могут простить проигрыш при выборе хозяйки ЧМ 2018...

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