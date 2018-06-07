Саутгейт – о расизме: «Никто не может сказать, что произойдет в России»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал защитника команды Дэнни Роуза, который из-за боязни расизма отказался брать с собой в Россию на чемпионат мира свою семью.

«В идеальном варианте при проявлении расизма мы ушли бы с поля, но в таком случае нас исключат из турнира. И это будет по правилам. Не думаю, что игроки решатся покинуть поле. Они много работали, чтобы попасть на чемпионат мира.

Нам остается рассчитывать на то, что все будет хорошо, но у нас есть план на случай того, если это все же произойдет. Мы обсуждали это внутри команды. У нас есть официальный протокол, есть личная поддержка и команда поддержки.

Роуз? Я не знал о его разговоре с отцом. Но он уже обсуждал эту тему с командой. Сейчас никто не может сказать, что произойдет в России. Но футболист уже решил, что с его семьей может что-то произойти, и это будет отвлекать его от футбола», – приводит слова Саутгейта ВВС.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии на групповом этапе встретится с командами Туниса, Панамы и Бельгии.