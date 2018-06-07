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  • Саутгейт – о расизме: «Никто не может сказать, что произойдет в России»

Саутгейт – о расизме: «Никто не может сказать, что произойдет в России»

7 июня 2018, 11:20
9

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал защитника команды Дэнни Роуза, который из-за боязни расизма отказался брать с собой в Россию на чемпионат мира свою семью.

«В идеальном варианте при проявлении расизма мы ушли бы с поля, но в таком случае нас исключат из турнира. И это будет по правилам. Не думаю, что игроки решатся покинуть поле. Они много работали, чтобы попасть на чемпионат мира.

Нам остается рассчитывать на то, что все будет хорошо, но у нас есть план на случай того, если это все же произойдет. Мы обсуждали это внутри команды. У нас есть официальный протокол, есть личная поддержка и команда поддержки.

Роуз? Я не знал о его разговоре с отцом. Но он уже обсуждал эту тему с командой. Сейчас никто не может сказать, что произойдет в России. Но футболист уже решил, что с его семьей может что-то произойти, и это будет отвлекать его от футбола», – приводит слова Саутгейта ВВС.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии на групповом этапе встретится с командами Туниса, Панамы и Бельгии.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Англия Роуз Дэнни Саутгейт Гарет
Комментарии (9)
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каа
1528362118
Что то мне подсказывает, что англичане приготовили очередную провокацию...на случай неудачного выступления... уж больно знаком это барабанный стук... зачем им это?! ... не могут простить проигрыш при выборе хозяйки ЧМ 2018...
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alp
1528363714
следует ожидать от бритов всяких провокаций.. жаль в морду им нельзя дать.. визгу будет через край
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Денис М46
1528363958
Реально, сколько стран будет участвовать с темнокожими игроками, а ноют только англичане. Сначала обещали устроить нам ад, а теперь чем ближе к делу, тем больше жим-жим.
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Мары
1528363965
Вот головой и разумом понимаю, что лопочет этот идиот какую то хню.Но с другой стороны у нас на стадионе не было уханей ? Ни кто не кому бананов не предлагал ? А в Европе наши болелы не куролесили ? Вот отсюда и складывается отношение.Надо нам на этих чудиков не ругаться, а показать в реальности как умеет болеть наш народ.Без грязи.
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Чикомас
1528370447
ССССЫКУНЫ...
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zigbert
1528448916
Хотелось бы чесной и бескомпромисной борьбы без идиотских конфликтов. ЧМ должен быть праздником футбола.
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