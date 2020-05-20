Роуз – о возможном возобновлении АПЛ: «Игроки что-то вроде подопытных кроликов или лабораторных крыс?»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз, выступающего на правах аренды в «Ньюкасле», выразил негативное отношение к возможному возобновлению АПЛ.

«Я до смерти хочу снова выйти на поле, но у меня хватает ума осознать, что очень много людей страдает в период пандемии хуже, чем я, поэтому не мне жаловаться.

Люди предлагают нам вернуться к футболу. По сути, мы что-то вроде подопытных кроликов или лабораторных крыс, да? Эти же люди рассчитывают, что мы вернемся на поле и проверим, получится у нас или нет.

Представляю, как люди у себя дома рассуждают, какие футболисты богатые и, что им стоит продолжить играть.

Надеюсь, они понимают, что я могу подвергнуть свое здоровье риску ради развлечения людей. Честно говоря, я бы не хотел в этом участвовать», – признался защитник.