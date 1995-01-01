Football Italia: «Ювентус» лидирует в гонке за Роузом

«Ювентус» опережает конкурентов в борьбе за защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, сообщает Football Italia.
По информации источника, у туринского клуба сейчас больше шансов подписать 29-летнего футболиста, чем у «ПСЖ», «Шальке» и «Ньюкасла».
Трансфер англичанина уже одобрил главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри.
- Роуз выступает за «Тоттенхэм» с 2007 года.
- С тех пор он сыграл 198 матчей, забил 10 голов и сделал 27 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
- Рыночная стоимость – 25 миллионов евро.