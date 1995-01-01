Football Italia: «Ювентус» лидирует в гонке за Роузом

«Ювентус» опережает конкурентов в борьбе за защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, сообщает Football Italia.

По информации источника, у туринского клуба сейчас больше шансов подписать 29-летнего футболиста, чем у «ПСЖ», «Шальке» и «Ньюкасла».

Трансфер англичанина уже одобрил главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри.