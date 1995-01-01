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    Football Italia: «Ювентус» лидирует в гонке за Роузом

    «Ювентус» опережает конкурентов в борьбе за защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, сообщает Football Italia.

    По информации источника, у туринского клуба сейчас больше шансов подписать 29-летнего футболиста, чем у «ПСЖ», «Шальке» и «Ньюкасла».

    Трансфер англичанина уже одобрил главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри.

    • Роуз выступает за «Тоттенхэм» с 2007 года.
    • С тех пор он сыграл 198 матчей, забил 10 голов и сделал 27 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
    • Рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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