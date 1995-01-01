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    «Зенит» летом отказался от покупки защитника «Тоттенхэма» Роуза

    У «Зенита» была летом возможность заполучить защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, которого предлагали агенты. По информации журналиста Андрея Панкова, действующие чемпионы России отказались от британца.

    «Главной позицией, которую надо было закрыть «Зениту», был левый защитник. Туда был выписан Дуглас Сантос. Но до бразильца у питерцев был сумасшедший вариант.

    Агенты предлагали «Зениту» взять Дэнни Роуза из «Тоттенхэма». У Роуза плохо шли дела в Лондоне, он пытался сменить обстановку. Питерцы думали над этим вариантом, но отказались от Роуза», – написал в телеграм-канале Панков.

    • Роуз в текущем сезоне АПЛ не пропустил ни одного матча.
    • Стоимость британца на рынке – 25 миллионов евро.
    • «Тоттенхэм» в АПЛ идет 11-м.

    Источник: Телеграм-канал Андрея Панкова

    Корреспондент издания «Чемпионат». Аудитория в твиттере - более 2,1 тысячи подписчиков.

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