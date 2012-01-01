Чеферин – о расистах: «Нормальные люди надерут задницы идиотам»

Президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя расистское поведение черногорцев в матче против англичан, заявил, что арбитры должны смелее приостанавливать игры в случае проявления нетерпимости.

Несколькими днями ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело по матчу отбора Евро-2020 Черногория – Англия (1:5). Во время игры до Дэнни Роуза доходили расистские оскорбления с трибун.

«В связи с участившимися случаями нетерпимости мы еще раз поговорим с арбитрами. Мы скажем им быть смелее и не бояться действовать решительно. Они все понимают, но они люди. Трудно принять решение, нужно ли останавливать игру или нет. Это серьезный шаг, но мы переговорим с арбитрами и посоветуем им вести себя смело.

Когда матч остановят, 90% нормальных людей надерут задницы этим идиотам. Расисты в меньшинстве, но негативные герои всегда выделяются из толпы», – заявил президент УЕФА.

УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия