УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия

УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 Черногория – Англия (1:5).

Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.

Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА рассмотрит дело 16 мая.

Ранее главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил, что Футбольная ассоциация Англии намерена пожаловаться в УЕФА на черногорских фанатов за расистские оскорбления в адрес защитника Дэнни Роуза.