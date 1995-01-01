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    УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия

    УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 ЧерногорияАнглия (1:5).

    Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.

    Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА рассмотрит дело 16 мая.

    Ранее главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил, что Футбольная ассоциация Англии намерена пожаловаться в УЕФА на черногорских фанатов за расистские оскорбления в адрес защитника Дэнни Роуза.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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