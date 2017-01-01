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    Англия пожалуется УЕФА на черногорских болельщиков за проявление расизма

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пожаловался на нетерпимость к британским футболистам со стороны болельщиков из Черногории. Специалист заявил, что по ходу матча отбора Евро-2020 болельщики оскорбили защитника команды Дэнни Роуза на почве расовой ненависти.

    «Я точно слышал оскорбления в адрес Роуза, когда ему выдали предупреждение к завершению игры. У меня нет никаких сомнений на этот счет, и FA (прим. – Футбольная ассоциация Англии) пожалуемся об этом УЕФА. Такое недопустимо. Мы обязательно сделаем все, что нужно, и поддержим своих игроков», – сказал Саутгейт.

    Англичане крупно обыграли хозяев на выезде (5:1).

    Стерлинг – о праздновании гола: «Хотел показать, что расистам нас не сломить»

    Источник: BBC

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