Англия пожалуется УЕФА на черногорских болельщиков за проявление расизма

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пожаловался на нетерпимость к британским футболистам со стороны болельщиков из Черногории. Специалист заявил, что по ходу матча отбора Евро-2020 болельщики оскорбили защитника команды Дэнни Роуза на почве расовой ненависти.

«Я точно слышал оскорбления в адрес Роуза, когда ему выдали предупреждение к завершению игры. У меня нет никаких сомнений на этот счет, и FA (прим. – Футбольная ассоциация Англии) пожалуемся об этом УЕФА. Такое недопустимо. Мы обязательно сделаем все, что нужно, и поддержим своих игроков», – сказал Саутгейт.

Англичане крупно обыграли хозяев на выезде (5:1).

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