Стерлинг – о праздновании гола: «Хотел показать, что расистам нас не сломить»

У шимпанзе на 98% гены совпадают с человеческими,чего обижаться?Меня с детства учили ,не хочешь что бы тебя дразнили,не обращай внимания.И никто никогда не дразнил.Некрасиво себя некоторые негры ведут,умней надо быть.
Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал крупную победу над сборной Черногории (5:1) в матче отбора Евро-2020, а также объяснил, почему потянул себя за уши во время праздновании гола.
«Мое празднование гола? Я просто показал, что трибунам нужно нечто большее, чтобы расстроить и деморализовать нас, потому что мы знаем, какого цвета у нас кожа. Мы ничего нового о себе не узнали. Эти вещи нельзя оставлять просто так, нужно об этом говорить. Сейчас 2019 год и все это выглядит нелепо и глупо. Я хотел еще немного позлить их, только и всего», – поделился Рахим.
- Стерлинг забил шесть голов в четырех последних играх за Англию.
- За все 49 матчей в составе национальной сборной у полузащитника восемь мячей.
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— Raheem Sterling (@sterling7) 25 марта 2019 г.