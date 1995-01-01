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    Стерлинг – о праздновании гола: «Хотел показать, что расистам нас не сломить»

    Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал крупную победу над сборной Черногории (5:1) в матче отбора Евро-2020, а также объяснил, почему потянул себя за уши во время праздновании гола.

    «Мое празднование гола? Я просто показал, что трибунам нужно нечто большее, чтобы расстроить и деморализовать нас, потому что мы знаем, какого цвета у нас кожа. Мы ничего нового о себе не узнали. Эти вещи нельзя оставлять просто так, нужно об этом говорить. Сейчас 2019 год и все это выглядит нелепо и глупо. Я хотел еще немного позлить их, только и всего», – поделился Рахим.

    • Стерлинг забил шесть голов в четырех последних играх за Англию.
    • За все 49 матчей в составе национальной сборной у полузащитника восемь мячей.

    Источник: The Goal

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    Сегодня, 09:16
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2641

      александр п 35 минут назад

      У шимпанзе на 98% гены совпадают с человеческими,чего обижаться?Меня с детства учили ,не хочешь что бы тебя дразнили,не обращай внимания.И никто никогда не дразнил.Некрасиво себя некоторые негры ведут,умней надо быть.

      1
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      Рейтинг: +603

      loko-the_best 45 минут назад

      Эржан, просыпайся, Салам алейкум, на работу пора))

      0
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      Рейтинг: +879

      altezzik 1 час назад

      Сами постоянно поднимают этот вопрос.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +807

      AZ 1 час назад

      вечно обиженные черные

      4
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      Рейтинг: +5478

      FanatSerj 1 час назад

      ах-хаа-хаа )))
      а это не проявления расизма? т.е он решил "немного позлить" людей у которых белый цвет кожи, ох уж эта однобокая европейская толирастия.

      Если бы белый паренек показал обезьянку перед чернокожей трибуной его бы за такое нах аннигилировали всякие FIFA и UEFA.

      4
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      Рейтинг: +311

      Дима Цэ > FanatSerj 59 минут назад

      "Если бы белый паренек показал обезьянку перед чернокожей трибуной его бы за такое нах аннигилировали всякие FIFA и UEFA."

      ЭТО ТОЧНО)))))

      0
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      Рейтинг: +865

      almanev 1 час назад

      Мужик, с восьмизначными счетами в банках, переживает о цвете своей кожи...

      4
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      Рейтинг: +640

      Mirak92 1 час назад

      Мне на это все конечно насрать.но подье...ть себя же обезьяной в твите,мооощь

      2
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