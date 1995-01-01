Стерлинг – о праздновании гола: «Хотел показать, что расистам нас не сломить»

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал крупную победу над сборной Черногории (5:1) в матче отбора Евро-2020, а также объяснил, почему потянул себя за уши во время праздновании гола.

«Мое празднование гола? Я просто показал, что трибунам нужно нечто большее, чтобы расстроить и деморализовать нас, потому что мы знаем, какого цвета у нас кожа. Мы ничего нового о себе не узнали. Эти вещи нельзя оставлять просто так, нужно об этом говорить. Сейчас 2019 год и все это выглядит нелепо и глупо. Я хотел еще немного позлить их, только и всего», – поделился Рахим.

Стерлинг забил шесть голов в четырех последних играх за Англию.

За все 49 матчей в составе национальной сборной у полузащитника восемь мячей.