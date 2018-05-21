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    Моуринью определился с трансферными приоритетами

    Руководство «Манчестер Юнайтед» работает над трансферными целями на будущий сезон, сообщает BBC. Уже сейчас имеется список из игроков, которые являются приоритетными на предстоящем трансферном рынке для англичан.

    Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью хотел бы видеть в следующем сезоне в своем составе защитника «Ювентуса» Алекса Сандро, защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича и форварда «Аякса» Джастина Клюйверт.

    Ранее сообщалось, что Моуринью ждет от руководства сумму в 250 миллионов фунтов стерлингов на осуществление своих планов после двух лет без трофеев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2018 10:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 21 мая 2018, 13:45

      наконец-то никого из реала

      0
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    • ...
      Рейтинг: +352

      mauxa 21 мая 2018, 11:47

      Зачем покупать 2 ЛЗ? ещё и свои имеются...

      0
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