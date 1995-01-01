The Times: «Тоттенхэм» хочет зимой продать Эриксена, Дайера, Ваньяму, Роуза и Орье

зимой продавать столько игроков? что за бред) эриксона вряд ли кто уже купит, ибо ему пол года подождать останется чтобы получить подписной бонус лямов в 20 от клуба, который ему предложит контракт как свободному агенту. ..
«Тоттенхэм» собирается продать пять футболистов в зимнее трансферное окно, утверждает The Times.
Тренерский штаб и руководство клуба таким образом решили освежить состав команды, чтобы улучшить атмосферу в раздевалке.
В список игроков на продажу входят полузащитники Кристиан Эриксен, Эрик Дайер, Виктор Ваньяма, а также защитники Серж Орье и Дэнни Роуз.
- После восьми туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 9-е место с 9 очками.
- Лондонцы проиграли два последних матча «Брайтону» и «Баварии» с общим счетом 2:10.