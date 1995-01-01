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    The Times: «Тоттенхэм» хочет зимой продать Эриксена, Дайера, Ваньяму, Роуза и Орье

    «Тоттенхэм» собирается продать пять футболистов в зимнее трансферное окно, утверждает The Times.

    Тренерский штаб и руководство клуба таким образом решили освежить состав команды, чтобы улучшить атмосферу в раздевалке.

    В список игроков на продажу входят полузащитники Кристиан Эриксен, Эрик Дайер, Виктор Ваньяма, а также защитники Серж Орье и Дэнни Роуз.

    • После восьми туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 9-е место с 9 очками.
    • Лондонцы проиграли два последних матча «Брайтону» и «Баварии» с общим счетом 2:10.

    Источник: The Times

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8676

      DeStar 7 минут назад

      зимой продавать столько игроков? что за бред) эриксона вряд ли кто уже купит, ибо ему пол года подождать останется чтобы получить подписной бонус лямов в 20 от клуба, который ему предложит контракт как свободному агенту. ..

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      Рейтинг: +33421

      portero 24 минуты назад

      Летом ценник был хороший, прогадали немного.

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