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Серж Орье
Серж Орье
Завершил карьеру
24 декабря 1992 (33)
#92 | Защитник
176 см | 76 кг
Кот-д'Ивуар
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Трансферы
Публикации
«Галатасарай» оформил два трансфера
2024.02.02 20:32
Орье съязвил над «Арсеналом» после победы над ним
2023.05.21 16:25
Фото
«Ноттингем Форест» подписал 22-го новичка. Это экс-защитник «ПСЖ» и «Тоттенхэма»
2022.09.07 22:35
Орье – о Моуринью: «Ты ненавидишь его и хочешь убить, но потом начинаешь любить»
2022.04.26 12:59
1
«Вильярреал» исключил Иосифова из заявки на Лигу чемпионов
2022.02.07 21:53
1
Фото
«Вильярреал» подписал контракт с Орье. Им интересовался «Спартак»
2021.10.04 17:59
5
Мележиков: «Спартаку» предлагали за 8 миллионов игрока, который стоил 20. Через три недели он стал свободным агентом»
2021.09.17 15:26
19
Sky Sports: экс-защитник «Тоттенхэма» Орье близок к переходу в «Арсенал». Им интересовались в РПЛ
2021.09.03 10:41
Орье расторг контракт с «Тоттенхэмом» и стал свободным агентом. Его хотел подписать «Спартак»
2021.09.01 02:05
6
Орье: «Цикл в «Тоттенхэме» окончен, в приоритете возвращение в «ПСЖ»
2021.05.31 08:56
RMC Sport: «ПСЖ» рассчитывает за 10 миллионов вернуть Орье
2021.05.05 21:36
«Р-Спорт»: «Тоттенхэм» был готов отпустить Орье в «Спартак», но футболист отказался
2020.10.16 10:34
3
Football Insider: Орье отказался переходить в «Спартак»
2020.09.23 16:26
23
Арустамян: в случае срыва сделки с Орье «Спартак» подпишет Хюсая
2020.09.22 10:38
19
Журналист Лонгари: «Спартак» хочет арендовать Орье с правом выкупа
2020.09.22 08:57
11
Metaratings: Орье хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака» с зарплатой 3,4 миллиона в год
2020.09.21 08:35
21
Газизов: «Орье – топовый игрок. Он усилит «Спартак», если придет»
2020.09.21 01:24
8
Sky Sports: «Спартак» не сомневается в подписании защитника «Тоттенхэма» Орье
2020.09.20 16:44
38
Орье согласился играть в «Милане». «Тоттенхэм» готов продать его за 20 миллионов
2020.08.05 19:02
1
«Милан» и «Тоттенхэм» находятся в переговорах по защитнику Орье
2020.08.05 09:54
1
Во Франции убили брата защитника «Тоттенхэма» Орье
2020.07.13 12:12
3
«Милан» может обменять Пентека на Орье
2020.01.14 01:22
Кулибали, Обамеянг, Мане и Салах – в символической сборной Африки 2019 года
2020.01.07 23:33
Фото
Ракицкий, Месси, Мбаппе и Кейн – в сборной недели Лиги чемпионов по версии WhoScored
2019.10.25 15:47
The Times: «Тоттенхэм» хочет зимой продать Эриксена, Дайера, Ваньяму, Роуза и Орье
2019.10.08 17:33
3
Орье получил травму запястья после удара кулаком по столу
2019.07.10 11:46
1
Блан: «Окружение футболистов заставляет их думать, что они даже более неприкасаемые, чем считают себя сами»
2019.04.20 11:59
3
Орье арестовали за нанесение телесных повреждений своей девушке. Из-за этого он пропустил матч с «МЮ»
2019.01.16 14:52
5
Фото
Салах, Марез, Кулибали и Обамеянг вошли в сборную года в Африке
2019.01.09 00:56
1
«Тоттенхэм» лишился пятерых игроков основы накануне матча с «Барселоной»
2018.10.02 17:42
7
1
2
3
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16:18
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Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
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Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
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