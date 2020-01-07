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    Кулибали, Обамеянг, Мане и Салах – в символической сборной Африки 2019 года

    Африканская конфедерация футбола опубликовала символическую сборную континента по итогам 2019 года.

    Вратарь: Андре Онана («Аякс», Камерун);

    Защитники: Серж Орье («Тоттенхэм», Кот-д’Ивуар), Жоэль Матип («Ливерпуль», Камерун), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд, Марокко);

    Полузащитники: Идрисса Гуйе («ПСЖ», Сенегал), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Хаким Зиеш («Аякс», Марокко);

    Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал).

    Хакими – лучший молодой игрок Африки в 2019 году

    Источник: Твиттер Африканской конфедерации футбола

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    07.01.2020 23:33
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