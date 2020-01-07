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Кулибали, Обамеянг, Мане и Салах – в символической сборной Африки 2019 года

7 января 2020, 23:33

Африканская конфедерация футбола опубликовала символическую сборную континента по итогам 2019 года.

Вратарь: Андре Онана («Аякс», Камерун);

Защитники: Серж Орье («Тоттенхэм», Кот-д’Ивуар), Жоэль Матип («Ливерпуль», Камерун), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд, Марокко);

Полузащитники: Идрисса Гуйе («ПСЖ», Сенегал), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Хаким Зиеш («Аякс», Марокко);

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал).

Хакими – лучший молодой игрок Африки в 2019 году

Источник: Твиттер Африканской конфедерации футбола
Африка Обамеянг Пьер-Эмерик Матип Жоэль Гуйе Идрисса Орье Серж Салах Мохамед Кулибали Калиду Мане Садио Марез Рияд Онана Андре Зиеш Хаким Хакими Ашраф
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