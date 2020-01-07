Кулибали, Обамеянг, Мане и Салах – в символической сборной Африки 2019 года

Африканская конфедерация футбола опубликовала символическую сборную континента по итогам 2019 года.
Вратарь: Андре Онана («Аякс», Камерун);
Защитники: Серж Орье («Тоттенхэм», Кот-д’Ивуар), Жоэль Матип («Ливерпуль», Камерун), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд, Марокко);
Полузащитники: Идрисса Гуйе («ПСЖ», Сенегал), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Хаким Зиеш («Аякс», Марокко);
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал).
Хакими – лучший молодой игрок Африки в 2019 году
Источник: Твиттер Африканской конфедерации футбола