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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Перерыв в финале ЧМ-2026 могут увеличить до 30 минут

Сегодня, 12:32
8

Вещательные компании BBC и ITV, которые будут показывать финал ЧМ в прямом эфире, ожидают, что перерыв в матче будет длиться около 30 минут.

Изначально они опасались, что из-за показа шоу межд таймамим им придется сократить время на традиционный анализ событий первой половины.

Теперь же они полагают, что им хватит времени и на 11-минутное представление, и на 15-минутный анализ.

Во время паузы между таймами пройдет шоу, в котором выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22. В нем также примут участие персонажи из «Улицы Сезам» и «Маппетов».

ФИФА заявляла, что представление продлится 11 минут, однако теперь планирует увеличить его продолжительность примерно до 20 минут.

  • Финал пройдет 19 июля в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде на стадионе «Метлайф», который на время ЧМ называется «Нью-Йорк/Нью-Джерси».
  • Первым финалистом ЧМ-2026 стала сборная Испании. Она встретится с победителем матча Англия – Аргентина, который пройдет сегодня.

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Источник: The Athletic
Чемпионат мира
Комментарии (8)
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рылы
1784109409
они там с супербоулом не перепутали? американцы, блин.
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Давид59
1784110587
Типичная Америка. Бизнес превыше всего. Ну в принципе я не против. Футбол плюс нехилое шоу покажут. В том случае, если это шоу увидим. А то полчаса рекламу китайских машин и вкусно и точка придётся смотреть.
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Император 1
1784111681
Давайте ещё основное время до 29 минут сократим.
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Foxitkuban
1784112134
ФИФА! Увеличивайте перерыв до 3-ех дней и билеты отдельно продавайте на разные таймы, чего уж там!
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Цугундeр
1784112767
) А , значит, Лёня уже в финале, можно Англию не смотреть.)
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Beskow
1784116207
Однако
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