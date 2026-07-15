Перерыв в финале ЧМ-2026 могут увеличить до 30 минут

Вещательные компании BBC и ITV, которые будут показывать финал ЧМ в прямом эфире, ожидают, что перерыв в матче будет длиться около 30 минут.

Изначально они опасались, что из-за показа шоу межд таймамим им придется сократить время на традиционный анализ событий первой половины.

Теперь же они полагают, что им хватит времени и на 11-минутное представление, и на 15-минутный анализ.

Во время паузы между таймами пройдет шоу, в котором выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22. В нем также примут участие персонажи из «Улицы Сезам» и «Маппетов».

ФИФА заявляла, что представление продлится 11 минут, однако теперь планирует увеличить его продолжительность примерно до 20 минут.

Финал пройдет 19 июля в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде на стадионе «Метлайф», который на время ЧМ называется «Нью-Йорк/Нью-Джерси».

Первым финалистом ЧМ-2026 стала сборная Испании. Она встретится с победителем матча Англия – Аргентина, который пройдет сегодня.

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