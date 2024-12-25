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Жоэль Матип
Жоэль Матип
Завершил карьеру
8 августа 1991 (35), Бохум
#32 | Защитник
195 см | 88 кг
Камерун | Германия
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Трансферы
Публикации
Рахимов пытался усилить «Рубин» экс-футболистом «Ливерпуля»
2024.12.25 15:30
Матип завершил карьеру
2024.10.11 19:59
Защитник «Ливерпуля» порвал кресты
2023.12.07 08:16
У «Ливерпуля» семь травмированных футболистов. Матч с «Манчестер Сити» – в воскресенье
2022.10.11 16:20
2
«Не терпим людей, которые считают себя особенными». Это’О исключил возвращение Матипа в сборную Камеруна на ЧМ-2022
2022.06.12 01:07
2
Брат Матипа: «Организация матча в Париже недостойна финала ЛЧ! Слезоточивый газ применен в скоплении детей и обычных фанатов!»
2022.05.28 22:24
9
Матип выиграл 92% матчей в АПЛ. Это лучший показатель среди игроков со 100+ матчами
2022.05.18 00:49
Матип готов к игре с «Манчестер Сити»
2022.04.08 22:43
Фото
Защитник «Ливерпуля» Матип – лучший игрок АПЛ в феврале
2022.03.11 14:39
Ван Дейк: «У Матипа невероятные дриблинг и владение мячом»
2022.01.23 01:37
Алисон, Матип, Фирмино не сыграют с «Челси» из-за ковида
2022.01.02 18:28
Центр обороны «Ливерпуля» в матче с «Астон Виллой» выиграл все верховые единоборства
2021.12.12 10:57
Защитник «Ливерпуля» Матип пропустит остаток сезона
2021.02.02 02:03
Матип – третий центральный защитник «Ливерпуля», выбывший из-за травмы
2021.01.29 08:52
1
Матип может выбыть на несколько недель из-за повреждения. Ранее травмировались ван Дейк и Гомес
2020.12.29 10:55
«Барселона» хочет купить дешевого центрального защитника. Среди кандидатов – Мустафи, Рюдигер и Матип
2020.11.15 17:31
10
Матип и Шакири восстановились после травм и готовы сыграть с «Тоттенхэмом»
2020.01.08 07:11
Кулибали, Обамеянг, Мане и Салах – в символической сборной Африки 2019 года
2020.01.07 23:33
Матип – лидер АПЛ по перехватам с начала сезона-2016/17
2019.10.18 21:41
Фото
«Ливерпуль» продлил контракт с Матипом до 2024 года
2019.10.18 19:26
Матип – лучший игрок АПЛ в сентябре по версии Ассоциации профессиональных футболистов
2019.10.07 18:26
Матип: «В Ливерпуле что-то вроде Клоппомании»
2019.06.11 16:59
2
The Telegraph: «Ливерпуль» продлит контракты с Матипом и Милнером
2019.06.01 07:52
2
The Mirror: «Ливерпуль» летом может расстаться с 10 игроками
2019.04.13 15:37
8
Матип, Робертсон, Кейта – в составе «Ливерпуля» на матч с «Баварией»; Зюле, Коман, Гнабри сыграют у гостей
2019.02.19 22:10
Клопп – о травмах: «Нам и не нужно 12 центральных защитников»
2018.08.08 10:42
1
Клопп: «Худшее, что могло случиться – травма Матипа»
2018.07.23 06:20
1
«Ливерпуль» потерял Матипа до конца сезона
2018.04.03 17:12
Матип — о матче с «Вест Бромвичем»: «Такие ошибки, как моя, убивают игру»
2018.01.28 15:32
1
Матип: «В первом матче «Спартак» сильно осложнил жизнь «Ливерпулю», но я все равно считаю, что мы могли выиграть»
2017.12.05 13:53
1
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Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
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АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
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Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
5
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
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Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
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В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
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