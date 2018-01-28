Матип — о матче с «Вест Бромвичем»:  «Такие ошибки, как моя, убивают игру»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Вест Бромвича» (2:3).

«Мы хорошо начали в атаке, но в защите были проблемы. Такие ошибки, как моя, убивают игру. Этого не должно было происходить, я должен был выбить мяч.

Мы пропустили три мяча в первом тайме, это вредит любой команде, было сложно потом вернуться в игру. Весь матч мы старались отыграться, но это очень сложно сделать против команды, играющей глубоко. «Вест Бромвич» сделал то, что должен был, и этого оказалось достаточно», — сказал Матип.