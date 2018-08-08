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    Клопп – о травмах: «Нам и не нужно 12 центральных защитников»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не обеспокоен травмами центральных защитников своей команды перед стартом АПЛ. В товарищеском матче с «Торино» (3:1) на поле появился лишь один номинальный игрок этой позиции – Вирджил ван Дейк.

    «Джо Гомес будет в порядке. У него не такая серьезная травма, но мы не смогли его использовать сегодня, так как он играл в субботу.

    Деян Ловрен здоров, но у него был отпуск после финала чемпионата мира. Рагнар Клаван и Жоэль Матип еще не готовы играть. Но ведь нам и не нужно 12 центральных защитников», – заявил Клопп.

    Матч первого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Вест Хэм» пройдет в воскресенье, 12 августа, в 15:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    08.08.2018 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 августа 2018, 13:10

      Это такой подкол Моуриньо? потому что я недавно посчитал ради интереса, что формально именно 12 человек было заиграно как защитники в МЮ.

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