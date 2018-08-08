Клопп – о травмах: «Нам и не нужно 12 центральных защитников»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не обеспокоен травмами центральных защитников своей команды перед стартом АПЛ. В товарищеском матче с «Торино» (3:1) на поле появился лишь один номинальный игрок этой позиции – Вирджил ван Дейк.

«Джо Гомес будет в порядке. У него не такая серьезная травма, но мы не смогли его использовать сегодня, так как он играл в субботу.

Деян Ловрен здоров, но у него был отпуск после финала чемпионата мира. Рагнар Клаван и Жоэль Матип еще не готовы играть. Но ведь нам и не нужно 12 центральных защитников», – заявил Клопп.

Матч первого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Вест Хэм» пройдет в воскресенье, 12 августа, в 15:30 по московскому времени.