Матип: «В Ливерпуле что-то вроде Клоппомании»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился мнением о главном тренере команды Юргене Клоппе.

«Он – ловец людей, который с энтузиазмом покорил весь город Ливерпуль. Клуб, город, команда – все безоговорочно стоят за его спиной. Здесь что-то вроде Клоппомании!» – сказал Матип.

Немецкий специалист возглавил мерсисайдцев в 2015 году.

Под руководством Клоппа «Ливерпуль» в сезоне-2018/19 выиграл Лигу чемпионов и финишировал вторым в АПЛ.

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