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    Матип: «В Ливерпуле что-то вроде Клоппомании»

    Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился мнением о главном тренере команды Юргене Клоппе.

    «Он – ловец людей, который с энтузиазмом покорил весь город Ливерпуль. Клуб, город, команда – все безоговорочно стоят за его спиной. Здесь что-то вроде Клоппомании!» – сказал Матип.

    • Немецкий специалист возглавил мерсисайдцев в 2015 году.
    • Под руководством Клоппа «Ливерпуль» в сезоне-2018/19 выиграл Лигу чемпионов и финишировал вторым в АПЛ.

    Клопп – о вечеринке после победы в ЛЧ: «Выпил с ребятами пива и лег спать»

    ESPN: Клопп хочет взять паузу в карьере в 2022 году

    Источник: Твиттер Goal

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5680

      FanatSerj 46 минут назад

      Это прекрасно, лишь бы сам Клопп звезду не схватил, а от в таком окружении это легко сделать.

      0
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      Рейтинг: +1075

      Тазит 1 час назад

      Матип: «Ливерпуль Клопповник!»

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