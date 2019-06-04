ESPN: Клопп хочет взять паузу в карьере в 2022 году

Ходить каждый день по ресторанам, это не отдых?
Устал бедолага.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не планирует продлевать контракт с клубом, сообщает ESPN.
По информации источника, немецкий специалист собирается отработать до конца соглашение с мерсисайдским клубом, после чего взять паузу в карьере на один сезон.
- Контракт между Клоппом и «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.
- 51-летний тренер возглавляет команду с октября 2015 года.
- В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов.