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    ESPN: Клопп хочет взять паузу в карьере в 2022 году

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не планирует продлевать контракт с клубом, сообщает ESPN.

    По информации источника, немецкий специалист собирается отработать до конца соглашение с мерсисайдским клубом, после чего взять паузу в карьере на один сезон.

    • Контракт между Клоппом и «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.
    • 51-летний тренер возглавляет команду с октября 2015 года.
    • В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: ESPN

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    04.06.2019 19:16
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