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    Клопп – о вечеринке после победы в ЛЧ: «Выпил с ребятами пива и лег спать»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что происходило с ним и с командой после победы в Лиге чемпионов.

    «Вечеринка продолжалась до шести утра. Я пил пиво с ребятами, общался с близкими и не дожидаясь конца, пошел спать. Вечеринка прошла хорошо», – рассказал Клопп.

    • В финале «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) и в шестой раз в истории выиграл ЛЧ.
    • Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного еврокубка и завоевал первый трофей с английским клубом.
    • Контракт 51-летнего тренера с мерсисайдцами рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Bild

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