Клопп – о вечеринке после победы в ЛЧ: «Выпил с ребятами пива и лег спать»

Немецкий порядок.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что происходило с ним и с командой после победы в Лиге чемпионов.
«Вечеринка продолжалась до шести утра. Я пил пиво с ребятами, общался с близкими и не дожидаясь конца, пошел спать. Вечеринка прошла хорошо», – рассказал Клопп.
- В финале «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) и в шестой раз в истории выиграл ЛЧ.
- Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного еврокубка и завоевал первый трофей с английским клубом.
- Контракт 51-летнего тренера с мерсисайдцами рассчитан до лета 2022 года.