Клопп – о вечеринке после победы в ЛЧ: «Выпил с ребятами пива и лег спать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что происходило с ним и с командой после победы в Лиге чемпионов.

«Вечеринка продолжалась до шести утра. Я пил пиво с ребятами, общался с близкими и не дожидаясь конца, пошел спать. Вечеринка прошла хорошо», – рассказал Клопп.