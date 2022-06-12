«Не терпим людей, которые считают себя особенными». Это’О исключил возвращение Матипа в сборную Камеруна на ЧМ-2022

Глава Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О сообщил, что защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип не вернется в сборную Камеруна в ближайшее время.

«Это национальная команда; мы не терпим людей, которые думают, что они особенные», – сказал экс-игрок «Анжи» Это’О.