Матип – третий центральный защитник «Ливерпуля», выбывший из-за травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии защитника Жоэля Матипа. Футболист досрочно закончил матч с «Тоттенхэмом» (3:1), покинув поле из-за травмы.

«Матип повредил связки голеностопа. У него не было шансов продолжить игру.

Мы думаем над укреплением центра обороны, но нужно принять правильные решения. Нужно найти подходящего игрока», – сказал Клопп после игры.

Помимо Матипа из-за травм не могут играть два центральных защитника «Ливерпуля» – Вирджил ван Дейк и Джо Гомес. Фабиньо, наигрывавшийся по позиции центрдэфа, также не может помочь команде из-за травмы.