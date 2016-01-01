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    Матип – третий центральный защитник «Ливерпуля», выбывший из-за травмы

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии защитника Жоэля Матипа. Футболист досрочно закончил матч с «Тоттенхэмом» (3:1), покинув поле из-за травмы.

    «Матип повредил связки голеностопа. У него не было шансов продолжить игру.

    Мы думаем над укреплением центра обороны, но нужно принять правильные решения. Нужно найти подходящего игрока», – сказал Клопп после игры.

    Помимо Матипа из-за травм не могут играть два центральных защитника «Ливерпуля» – Вирджил ван Дейк и Джо Гомес. Фабиньо, наигрывавшийся по позиции центрдэфа, также не может помочь команде из-за травмы.

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    Источник: твиттер Джеймса Пирса

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