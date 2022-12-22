Жоэль Матип - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Жоэль
|Фамилия
|Матип
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бохум
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 1991 (31 год)
|Рост
|195
|Вес
|88
Стоимость:
€ 16,00
млн
|Имя
|Жоэль
|Фамилия
|Матип
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бохум
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 1991 (31 год)
|Рост
|195
|Вес
|88
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|7:0
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Кристал Пэлас
|0:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|82'
|21.02.2023
|73' - 90'
|Ливерпуль
|2:5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2022
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)