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Жоэль Матип
Статистика
Жоэль Матип - статистика
Завершил карьеру
8 августа 1991 (35), Бохум
#32 | Защитник
195 см | 88 кг
Камерун | Германия
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П
Ж
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Ливерпуль
1
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
1 : 2
01.11.2023
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
3 : 1
27.09.2023
Лестер
Был в запасе
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