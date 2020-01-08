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  • Матип и Шакири восстановились после травм и готовы сыграть с «Тоттенхэмом»

Матип и Шакири восстановились после травм и готовы сыграть с «Тоттенхэмом»

8 января 2020, 07:11

Два игрока «Ливерпуля» восстановились после повреждений и готовы принять участие в матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

Речь идет о защитнике Жоэле Матипе и полузащитнике Джердане Шакири. Оба футболиста провели тренировку в общей группе в рамках подготовки к игре с лондонским клубом.

  • В последний раз Матип выходил на поле в октябре 2019 года в матче девятого тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
  • Шакири не появлялся на поле с 21 декабря 2019 года, когда «Ливерпуль» играл в финал клубного чемпионата мира с «Фламенго» (1:0).
  • Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится 11 января, начало – в 20:30 (мск).

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Тоттенхэм Шакири Джердан Матип Жоэль
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