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    Матип и Шакири восстановились после травм и готовы сыграть с «Тоттенхэмом»

    Два игрока «Ливерпуля» восстановились после повреждений и готовы принять участие в матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

    Речь идет о защитнике Жоэле Матипе и полузащитнике Джердане Шакири. Оба футболиста провели тренировку в общей группе в рамках подготовки к игре с лондонским клубом.

    • В последний раз Матип выходил на поле в октябре 2019 года в матче девятого тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
    • Шакири не появлялся на поле с 21 декабря 2019 года, когда «Ливерпуль» играл в финал клубного чемпионата мира с «Фламенго» (1:0).
    • Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится 11 января, начало – в 20:30 (мск).

    Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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