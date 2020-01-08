Матип и Шакири восстановились после травм и готовы сыграть с «Тоттенхэмом»

Два игрока «Ливерпуля» восстановились после повреждений и готовы принять участие в матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

Речь идет о защитнике Жоэле Матипе и полузащитнике Джердане Шакири. Оба футболиста провели тренировку в общей группе в рамках подготовки к игре с лондонским клубом.