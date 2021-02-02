Защитник «Ливерпуля» Матип пропустит остаток сезона

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип выбыл на длительный срок.
По словам главного тренера команды Юргена Клоппа, футболист пропустит остаток сезона из-за травмы.
Камерунец повредил связки голеностопа в матче с «Тоттенхэмом» (3:1).
- С осени травмированы еще два центрбека «Ливерпуля» – Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.
- Голландец не играет с 17 октября, англичанин – с 8 ноября.
- В последний день зимнего трансферного окна клуб усилил центр обороны Озаном Кабаком и Беном Дэвисом.
Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»