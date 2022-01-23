Ван Дейк: «У Матипа невероятные дриблинг и владение мячом»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк убежден, что его партнер по амплуа Жоэль Матип хорош в работе с мячом. Он ждет от Матипа гола.

«Его дриблинг невероятен, он храбр в этом. Он также невероятно владеет мячом, держит его максимально близко – это его качество. Будут очень рад, когда Матип забьет гол», – сказал ван Дейк.

30-летний Матип стоит 18 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у него 16 матчей.

Ван Дейк и Матип – лучшие игроки АПЛ по верховым единоборствам.

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