Ван Дейк и Матип – лучшие игроки АПЛ по верховым единоборствам с сезона-2018/19

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк начиная с сезона-2018/19 выиграл в АПЛ 74,5 процента верховых единоборств. Это лучший показатель за этот период.

Вторым идет его партнер по обороне Жоэль Матип (74,1 процента).

В расчет берутся только игроки с 50+ верховыми единоборствами.

Вместе с тем ван Дейк с января 2020 года не терял в матчах АПЛ владение мячом.

Ван Дейк стоит 55 миллионов евро.

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