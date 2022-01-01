«Благодарен каждому и каждому дню!». Ван Дейк показал ключевые моменты 2021-го года

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк подвел итоги 2021-го года в минутном видео. В частности, отражено его восстановление от травмы.

«Благодарен каждому и каждому дню! Желаю всем счастья, мира и, самое главное, любви в 2022 году.

Только позитивные флюиды. С Новым годом», – написал ван Дейк.

30-летний ван Дейк в сезоне АПЛ провел 17 матчей, забил гол, сделал ассист.

Его команда идет в таблице 3-й.

Завтра, 2 января, «Ливерпуль» сыграет с «Челси».