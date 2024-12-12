МакГиди: «У Дзюбы с Эмери были стычки»

Бывший спартаковец Эйден МакГиди рассказал об отношениях Артема Дзюбы и Унаи Эмери.

– Вы пересекались в «Спартаке» с Артемом Дзюбой. Каким он вам запомнился?

– Долгое время я не следил за Дзюбой. Когда я играл в «Спартаке», он был еще молод. После аренды в «Томь» он стал играть лучше. Из российских игроков, возможно, он был самой большой личностью. Хороший человек, отличный футболист, который всегда балагурил в раздевалке: мог рассказать какую-то историю или шутку.

Но у них с Эмери случались стычки. Унаи не был фанатом Дзюбы. Когда Артем не выходил на поле, начинались проблемы. Дзюба вообще мало играл при Эмери. А когда результаты «Спартака» начали ухудшаться, многие игроки стали терять веру в тренера.

Эмери тренировал «Спартак» в 2012 году.

Сейчас испанец в «Астон Вилле».

Дзюба выступает за «Акрон».

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