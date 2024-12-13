Гвардиола объяснил последние неудачи «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о неудачных результатах в последних матчах.

«Наша проблема кроется в отсутствии Родри. Мы сейчас без футболиста, выигравшего «Золотой мяч».

Ни одна команда не может играть без центральных защитников, обладателя «Золотого мяча» и лучшего футболиста АПЛ Фила Фодена. Это трудно», – цитирует испанца City Xtra.

На этой неделе «Сити» проиграл в ЛЧ «Ювентусу» (0:2).

В АПЛ манчестерцы идут 4-ми, отставая от 1-го места на 8 очков.

Ближайший соперник – «Манчестер Юнайтед» (15 декабря).

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