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    Гвардиола объяснил последние неудачи «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о неудачных результатах в последних матчах.

    «Наша проблема кроется в отсутствии Родри. Мы сейчас без футболиста, выигравшего «Золотой мяч».

    Ни одна команда не может играть без центральных защитников, обладателя «Золотого мяча» и лучшего футболиста АПЛ Фила Фодена. Это трудно», – цитирует испанца City Xtra.

    • На этой неделе «Сити» проиграл в ЛЧ «Ювентусу» (0:2).
    • В АПЛ манчестерцы идут 4-ми, отставая от 1-го места на 8 очков.
    • Ближайший соперник – «Манчестер Юнайтед» (15 декабря).

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 20:03
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    Комментарии (2)
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    Benifacto
    1734111552
    да у тя команда с такой скамейкой и из за 2х игроков такой спад! да значит может и команды то не было....но скорей всего просто научились играть против тактики Гвардиолы, а он просто отмазывается сливаясь на 2х игроков, и еще и обсирая всех остальных попутно что они гамно без Родри))))
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    гууд
    1734117342
    А че месси не вспомнил?
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