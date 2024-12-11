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    • «Это ненормально»: Мареска – о перелете «Челси» в Казахстан

    «Это ненормально»: Мареска – о перелете «Челси» в Казахстан

    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска пожаловался на длинную дорогу на матч Лиги конференций против «Астаны».

    «Восемь часов – это ненормальное время [для перелета] перед игрой. Но мы должны играть и постараться показать лучшую версию себя. При этом важно держать в уме и следующий матч.

    Мы прилетим, поужинаем, а затем ляжем спать. Местное время опережает наше на пять часов, поэтому будет уже полдень, когда мы проснемся завтра. В итоге мы проведем в Казахстане менее 24 часов, что связано и с перелетом, и с погодными условиями. Уже в пятницу в шесть утра вернемся в Лондон, где проведем игру в воскресенье.

    В Алматы ожидается -11 градусов? Конечно, это серьезный перепад температур. Но мы должны адаптироваться к тем условиям, с которыми столкнемся», – сказал Мареска перед вылетом в Казахстан.

    • «Челси» отправился в Казахстан сегодня.
    • Игра состоится завтра, 12 декабря.
    • В случае победы «Челси» выйдет в плей-офф.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: NUR.KZ

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    11.12.2024 22:13
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    Комментарии (10)
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    FRZZ
    1733948990
    Как Казахстан и израильские клубы играют в Еврокубках находясь в Азии???
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    кайрос
    1733951804
    «Челси» отправился в Астану сегодня----- В Алмату они поедут. Потому что стадион Астана Арена на ремонте, поэтому клуб Астана проводит домашние матчи на алматинском Центральном стадионе .. А Алмата южнее Астаны на 1000 километров.Так что не -11 градусов будет, а теплее.
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    кайрос
    1733953793
    ожидается -11 градусов----- Вот они неприятные моменты нового регламента еврокубков. Раньше самые последние матчи группового этапа заканчивались в ноябре. Теперь последние матчи лигового этапа Лиги конференций 19 декабря. В Лиге Чемпионов 21, 22 и 29 января, в Лиге Европы 23 и 30 января.
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    7:1
    1733968628
    я так мысленно представил себе примерно карту, где питер - и где алматы. для нас всё, что ниже москвы на карте - уже считается югом)) только у нас сейчас ноль градусов и снега нет - а там дубак. выше моего понимания)
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