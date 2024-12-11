«Это ненормально»: Мареска – о перелете «Челси» в Казахстан

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска пожаловался на длинную дорогу на матч Лиги конференций против «Астаны».

«Восемь часов – это ненормальное время [для перелета] перед игрой. Но мы должны играть и постараться показать лучшую версию себя. При этом важно держать в уме и следующий матч.

Мы прилетим, поужинаем, а затем ляжем спать. Местное время опережает наше на пять часов, поэтому будет уже полдень, когда мы проснемся завтра. В итоге мы проведем в Казахстане менее 24 часов, что связано и с перелетом, и с погодными условиями. Уже в пятницу в шесть утра вернемся в Лондон, где проведем игру в воскресенье.

В Алматы ожидается -11 градусов? Конечно, это серьезный перепад температур. Но мы должны адаптироваться к тем условиям, с которыми столкнемся», – сказал Мареска перед вылетом в Казахстан.

«Челси» отправился в Казахстан сегодня.

Игра состоится завтра, 12 декабря.

В случае победы «Челси» выйдет в плей-офф.

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