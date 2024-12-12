Лига чемпионов. «Арсенал» разгромил «Монако» Головина за счет 2+1 Сака (3:0), «Милан» обыграл «Црвену Звезду» (2:1)

«Арсенал» в 6-м туре Лиги чемпионов крупно победил дома «Монако». У гостей весь матч провел россиянин Александр Головин.
2+1 у «Арсенала» оформил Букайо Сака.
В другой встрече «Милан» переиграл «Црвену Звезду».
Лига чемпионов. 6-й тур
Арсенал (Англия) – Монако (Франция) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сака, 34; 2:0 – Сака, 78; 3:0 – Хаверц, 88.
Милан (Италия) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Леау, 42; 1:1 – Радоньич, 67; 2:1 – Абрахам, 87.
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