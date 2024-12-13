Отец форварда «Боруссии» Мукоко признался, что Юссуфа «переписан» на 4 года

Приемный отец нападающего «Ниццы» Юссуфа Мукоко Джозеф сообщил, что игроку на самом деле не 20 лет, а 24.

«Я купил своему приемному сыну фальшивое свидетельство о рождении в Яунде. Затем привез его в Германию как своего сына. На самом деле Юссуфа родился в 2000 году, а не в 2004», – дал показания Джозеф.

В «Боруссии» Д, которой принадлежит игрок, отвергли заявление Джозефа Мукоко, заявив, что проблем с документами футболиста нет.

Мукоко стоит 18 миллионов евро.

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