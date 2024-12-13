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    • Отец форварда «Боруссии» Мукоко признался, что Юссуфа «переписан» на 4 года

    Отец форварда «Боруссии» Мукоко признался, что Юссуфа «переписан» на 4 года

    Приемный отец нападающего «Ниццы» Юссуфа Мукоко Джозеф сообщил, что игроку на самом деле не 20 лет, а 24.

    «Я купил своему приемному сыну фальшивое свидетельство о рождении в Яунде. Затем привез его в Германию как своего сына. На самом деле Юссуфа родился в 2000 году, а не в 2004», – дал показания Джозеф.

    В «Боруссии» Д, которой принадлежит игрок, отвергли заявление Джозефа Мукоко, заявив, что проблем с документами футболиста нет.

    • Мукоко стоит 18 миллионов евро.

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    Источник: Bild

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    13.12.2024 21:26
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    Комментарии (4)
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    mutabor0992
    1734117535
    Ну и чему удивляться?Что у баклажанов,что у чебуреков такая хрень!Сколько надо,столько и напишут в документах.Для них документы-это так,бумажка на которую ишак мочился.
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    Интерес
    1734118627
    Сдал Хмырь своего приёмного Хмырёныша.Но Явропа "этодругинит" упорно.
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    acor94
    1734119219
    ну закончит в 32 и дело с концом)
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    DOCTOR PENALTY
    1734126855
    Проблем с документами футболиста нет - проблемы только с возрастом. ))
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