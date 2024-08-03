Рекордсмен из «Боруссии» выбрал новый клуб

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко в скором времени сменит команду.
19-летний футболист решил присоединиться к «Марселю» на правах аренды с опцией выкупа. У него было более пяти других предложений.
Мукоко известен своими рекордами. На юношеском уровне форварду покорилось много бомбардирских достижений. Также он стал:
- самым молодым игроком в истории Бундеслиги (16 лет и 1 день);
- самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов (16 лет и 18 дней);
- самым молодым автором гола в истории Бундеслиги (16 лет и 28 дней).
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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо