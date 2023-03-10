Опубликовано предполагаемое свидетельство о рождении Мукоко, подозреваемого в фальсификации возраста

Появились доказательства того, что нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко мог подделать документы с целью изменить возраст.

Еще в январе в Германии стали подозревать футболиста в фальсификации – тогда обсуждали, что ему не 18, а 22 года.

Теперь же издание Bunte опубликовало предполагаемое свидетельство о рождении форварда на имя Юссуффы Мохамаду.

Датой рождения ребенка значится 19 июля 2000 года. При этом подлинность документа источником не подтверждается.

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