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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Опубликовано предполагаемое свидетельство о рождении Мукоко, подозреваемого в фальсификации возраста

    Появились доказательства того, что нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко мог подделать документы с целью изменить возраст.

    Еще в январе в Германии стали подозревать футболиста в фальсификации – тогда обсуждали, что ему не 18, а 22 года.

    Теперь же издание Bunte опубликовало предполагаемое свидетельство о рождении форварда на имя Юссуффы Мохамаду.

    Датой рождения ребенка значится 19 июля 2000 года. При этом подлинность документа источником не подтверждается.

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    Источник: Bunte

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    10.03.2023 15:00
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