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    • Бывшая пресс-атташе «Динамо» язвительно отреагировала на объявление 2025-го годом «Зенита» в Петербурге

    Бывшая пресс-атташе «Динамо» язвительно отреагировала на объявление 2025-го годом «Зенита» в Петербурге

    Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», высказалась о решении Санкт-Петербурга объявить 2025-й год годом «Зенита».

    «А какой год – не год «Зенита»?» – написала Лысенко.

    • 25 мая 2025 года «Зенит» отметит столетие – это последний тур РПЛ.
    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда борется за 7-й титул РПЛ подряд.

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    Источник: телеграм-канал Полины Лысенко

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    13.12.2024 21:04
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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1734118692
    А где высказывание её "альтер-эго"-"домохозяйки из Уфы"???
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    Айболид
    1734123971
    Ой какая Полено остроумная . Кстати , а кому вообще впёрлось её мнение ?
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    DMитрий
    1734130034
    Это её в Что? Где? Когда? так юморить научили? Не поверю. Девушка уже взрослая, неужто в Динамо не рассказали как женщина должна использовать язык.
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    Desma
    1734156976
    Ну, и дура. Это решение города, действующее сугубо в черте города.
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    Foxitkuban
    1734161026
    Точно подметила.
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