Бывшая пресс-атташе «Динамо» язвительно отреагировала на объявление 2025-го годом «Зенита» в Петербурге

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», высказалась о решении Санкт-Петербурга объявить 2025-й год годом «Зенита».

«А какой год – не год «Зенита»?» – написала Лысенко.

25 мая 2025 года «Зенит» отметит столетие – это последний тур РПЛ.

«Зенит» идет в РПЛ 2-м.

Команда борется за 7-й титул РПЛ подряд.

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