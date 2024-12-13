Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, показала свое фото до похудения на 35 килограмм

Российская спортивная ведущая Зухра Уразбахтина сообщила, что к нынешней форме пришла через похудение.

«В свое время я похудела на 35 килограмм. Было непросто: изнуряющие диеты, тренировки, желание все бросить.

Но результат, который вижу в зеркале, доказывает, что все было не зря!» – написала Уразбахтина.

Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Дмитрия Губерниева.

Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.

На Уразбахтину подписан Эрлинг Холанд.

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