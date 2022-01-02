Алисон, Матип, Фирмино не сыграют с «Челси» из-за ковида

«Ливерпуль» в преддверии матча 21-го тура АПЛ против «Челси» лишился трех футболистов. Положительные тесты на коронавирус сдали Алисон, Жоэль Матип и Роберто Фирмино.

Они ушли на обязательную изоляцию и в игре не поучаствуют.

Матч на лондонском «Стэмфорд Бридж» начнется в 19:30 по Москве.

В игре не примет участия форвард «Челси» Ромелу Лукаку .

. Команды занимают 2-е и 3-е места таблицы.

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