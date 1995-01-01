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    Алисон, Матип, Фирмино не сыграют с «Челси» из-за ковида

    «Ливерпуль» в преддверии матча 21-го тура АПЛ против «Челси» лишился трех футболистов. Положительные тесты на коронавирус сдали Алисон, Жоэль Матип и Роберто Фирмино.

    Они ушли на обязательную изоляцию и в игре не поучаствуют.

    • Матч на лондонском «Стэмфорд Бридж» начнется в 19:30 по Москве.
    • В игре не примет участия форвард «Челси» Ромелу Лукаку.
    • Команды занимают 2-е и 3-е места таблицы.

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    Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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