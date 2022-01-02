«Челси» – «Ливерпуль» – 1-й за 27 лет матч АПЛ со стоячими местами на трибунах

На матче 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем» будут созданы стоячие места для болельщиков. Такого в высшем английском дивизионе не было с 1994 года.

Матч на лондонском «Стэмфорд Бридж» начнется в 19:30 по Москве.

В игре не примет участия форвард «Челси» Ромелу Лукаку .

. Команды занимают 2-е и 3-е места таблицы.

«Челси» последний раз побеждал «Ливерпуль» дома в АПЛ в 2018 году.

АПЛ в преддверии матча «Челси» – «Ливерпуль» показала лучшие голы в истории противостояния