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    «Челси» – «Ливерпуль» – 1-й за 27 лет матч АПЛ со стоячими местами на трибунах

    На матче 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем» будут созданы стоячие места для болельщиков. Такого в высшем английском дивизионе не было с 1994 года.

    Матч на лондонском «Стэмфорд Бридж» начнется в 19:30 по Москве.

    • В игре не примет участия форвард «Челси» Ромелу Лукаку.
    • Команды занимают 2-е и 3-е места таблицы.
    • «Челси» последний раз побеждал «Ливерпуль» дома в АПЛ в 2018 году.

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    Источник: Squawka News

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