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  • Лукаку исключен из состава «Челси» на матч с «Ливерпулем» (Sky Sports)

Лукаку исключен из состава «Челси» на матч с «Ливерпулем» (Sky Sports)

2 января 2022, 13:25
6

Как и предполагалось, нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не будет заявлен на матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Это решение тренерского штаба.

Менеджер «Челси» Томас Тухель на этой неделе остался недоволен последним интервью своего нападающего. Игрок в беседе выразил сомнение в правильности тактической схемы Тухеля.

  • 28-летний Лукаку забил в 2 последних матчах.
  • Игра «Челси» – «Ливерпуль» начнется в 19:30 по Москве.
  • Лукаку вернулся в «Челси» летом.

Тухель: «Не ощущаю, что Лукаку несчастлив. Удивлен его интервью»

Тухель: «Интервью Лукаку? Нам это не нравится. Оно принесло лишний шум»

Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Челси Ливерпуль Лукаку Ромелу
Комментарии (6)
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portero
1641119562
Дозвизделся...
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ARSteven89
1641120110
Несмотря на то, сколько он забил Арсеналу, уважаю как топового форварда. Зачем надо было возвращаться в "Челси"?!!!
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Psih86
1641120408
Идиот одним словом. Целовал эмблему клуба. Пришёл к чемпионам Европы и начинает уже Тухеля учить...
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Maxi_7
1641122080
В Челси решили выстрелить себе в колено перед матчем с Ливерпулем... интересно, чем закончится сегодняшняя игра, и что они будут потом говорить, если Челси сегодня проиграет разгромно...
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vladimir-7
1641122973
Ну вот, сегодня Челси проиграет Ливерпулю и Роман Абрамович вставит Тухелю по самые колокольчики.
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Garrincha58
1641124309
молодец Тухель вот так бы и Семак с Дзюбой обращался и был бы порядок пусть эти звёздули знают свою место кто в команде хозяин
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