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    Лукаку исключен из состава «Челси» на матч с «Ливерпулем» (Sky Sports)

    Как и предполагалось, нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не будет заявлен на матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Это решение тренерского штаба.

    Менеджер «Челси» Томас Тухель на этой неделе остался недоволен последним интервью своего нападающего. Игрок в беседе выразил сомнение в правильности тактической схемы Тухеля.

    • 28-летний Лукаку забил в 2 последних матчах.
    • Игра «Челси» – «Ливерпуль» начнется в 19:30 по Москве.
    • Лукаку вернулся в «Челси» летом.

    Тухель: «Не ощущаю, что Лукаку несчастлив. Удивлен его интервью»

    Тухель: «Интервью Лукаку? Нам это не нравится. Оно принесло лишний шум»

    Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4103

      neim 22 минуты назад

      Знай петушок свой шесток. Хорошо, если к лету просто так отпустят обратно в Интер. А правильней, посадить на длинную лавку в самом конце, с поражением во всех правах и зарплате.

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      Рейтинг: +640

      Каменный стояк 38 минут назад

      Грязному ниrrеру указали на его место

      0
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      Рейтинг: +15556

      Garrincha58 1 час назад

      молодец Тухель вот так бы и Семак с Дзюбой обращался и был бы порядок пусть эти звёздули знают свою место кто в команде хозяин

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      Рейтинг: +797

      mama1991 > Garrincha58 28 минут назад

      сенит попса, поэтому там шарага простыми словами, папин дом...

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      Рейтинг: +23766

      vladimir-7 1 час назад

      Ну вот, сегодня Челси проиграет Ливерпулю и Роман Абрамович вставит Тухелю по самые колокольчики.

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      Рейтинг: +1524

      Maxi_7 2 часа назад

      В Челси решили выстрелить себе в колено перед матчем с Ливерпулем... интересно, чем закончится сегодняшняя игра, и что они будут потом говорить, если Челси сегодня проиграет разгромно...

      0
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      Рейтинг: +797

      mama1991 > Maxi_7 28 минут назад

      разгрома не будет, любой уважающий себя топ клуб, должен поступать таким образом, так не поступает только попса.

      0
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      Рейтинг: +772

      КрымForever 2 часа назад

      Вызывает Тухель Лукаку и спрашивает:
      - Знаешь чем отличается "критика сверху" от "критики снизу"? Становись на землю, а я поднимусь на балкон второго этажа.
      Тухель плюнул сверху и попал прямо на лысину Лукаку:
      - Это называется "критика сверху". Теперь плюй ты на меня.
      Лукаку плюнул в Тухеля и ... снова попал себе на лысину.
      - Это называется "критика снизу"...

      4
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      Рейтинг: +4103

      neim > КрымForever 28 минут назад

      Зачёт. Остроумно !

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      Рейтинг: +772

      КрымForever 2 часа назад

      "Иногда лучше жевать, чем говорить" ©

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      Рейтинг: +1436

      Psih86 2 часа назад

      Идиот одним словом. Целовал эмблему клуба. Пришёл к чемпионам Европы и начинает уже Тухеля учить...

      2
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      Рейтинг: +805

      ARSteven89 2 часа назад

      Несмотря на то, сколько он забил Арсеналу, уважаю как топового форварда.
      Зачем надо было возвращаться в "Челси"?!!!

      1
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      Рейтинг: +55845

      portero 2 часа назад

      Дозвизделся...

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