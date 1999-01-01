Лукаку исключен из состава «Челси» на матч с «Ливерпулем» (Sky Sports)

Знай петушок свой шесток. Хорошо, если к лету просто так отпустят обратно в Интер. А правильней, посадить на длинную лавку в самом конце, с поражением во всех правах и зарплате.
Как и предполагалось, нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не будет заявлен на матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Это решение тренерского штаба.
Менеджер «Челси» Томас Тухель на этой неделе остался недоволен последним интервью своего нападающего. Игрок в беседе выразил сомнение в правильности тактической схемы Тухеля.
- 28-летний Лукаку забил в 2 последних матчах.
- Игра «Челси» – «Ливерпуль» начнется в 19:30 по Москве.
- Лукаку вернулся в «Челси» летом.
Тухель: «Не ощущаю, что Лукаку несчастлив. Удивлен его интервью»
Тухель: «Интервью Лукаку? Нам это не нравится. Оно принесло лишний шум»
Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»